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Mert Öcal üstsüz pozunu paylaştı Burak Altındağ'ın yaptığı yorum dikkat çekti!

Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal üstsüz pozlarını paylaştı. Fenomen Burak Altındağ'dan Öcal'ın fotoğrafına "Edep ya hu" yorumu geldi.

Mert Öcal üstsüz pozunu paylaştı Burak Altındağ'ın yaptığı yorum dikkat çekti!
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Oyuncu Mert Öcal, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan ayrılarak Survivor 2020'ye katılmıştı. Yarışmada her şeye karşı çıkmasıyla herkesi güldüren Öcal, yarışmadan elendikten sonra paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Genç fenomenin yorumu dikkat çekti

Uzun saçlarına veda eden Mert Öcal, düzgün fiziğini sergilediği bir üstsüz poz paylaştı. İki pozunu peş peşe paylaşan Öcal'ın fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü isme en dikkat çeken yorum ise sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'dan geldi. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan fenomen, Öcal'ın fotoğrafına "Edep ya hu" yorumu yaptı.

Mert Öcal kimdir?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı. Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

 

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

 

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