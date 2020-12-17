Kolay elmalı turta tarifi tam kıvamında!

Hamurişi tatlı tarifleri konuklarımızı ağırlarken sıkça başvurduğumuz lezzetlerin başında geliyor. Özellikle kış ve sonbahar aylarına çok yakışan enfes elmalı turta tarifini elmaelma.com okurları için hazırladık. Turta deyince yapılışı zahmetli ve zor gibi kulağa gelse de bu tarifin hazırlanışı oldukça pratik. Sizi daha fazla bekletmeden kolay elmalı turta tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

4 su bardağı un

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 kahve fincanı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Elma püresi için:

5 adet rendelenmiş elma

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı (silme)tarçın

Nasıl yapılır?

Elmaları derin bir kaba rendeleyip üzerine şeker ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın. Beklemeye alın. Yumurtaları, tereyağını, şekeri, sıvı yağı ve sütü güzelce karıştırın. Karışıma vanilya ve kabartma tozu ile karıştırdığınız unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuz kulak memesi kıvama geldiğinde üzerini kapatın ve buzdolabında yarım saat dinlenmeye alın.

Hamurunuz dinlendikten sonra hamurun yarısından biraz daha küçük bir parçayı ayırın. Büyük parçayı ister bir merdane yardımıyla isterseniz elinizle açın. Turta kalıbına yayın. Hamurun üzerine dinlenmeye bıraktığınız elmalı harcı dökün. Elmalı harcın üzerine önceden ayırdığınız küçük hamur parçasını bir merdane yardımıyla açarak turta için şeritler kesin. Kestiğiniz şeritleri elmalı harcın üzerine kafes şeklinde dizin. Elmalı turtayı önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Turtanız soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.