Fırında yer elması nasıl yapılır leziz mi leziz!

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp ve damar hastalıklarını önleyen yer elması tam bir şifa kaynağı. Biz bu nedenle bugün yer elmasıyla yapılan harika bir tarif hazırladık. Yer elmasıyla yapabileceğiniz en pratik ve en lezzetli yemek olan fırında yer elmasının tadı damağınızda kalacak. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir lezzet. Peki fırında yer elması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram yer elması

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Yer elmalarını iyice yıkayın. Yıkadığınız yer elmalarını iyice kurulayın. Kabuklarını soymadan, büyüklüklerine bağlı olarak ortadan ikiye ya da üçe bölün. Sarımsakların kabuklarını soyun. Soyduğunuz sarımsakları iyice ezin. Bir kasenin içinde zeytinyağı, sarımsak, kekik, karabiber ve tuzu karıştırın. Bir fırın tepsinin üzerine ya da fırın kabına yağlı kağıt serin. Üzerine yer elmalarını aktarın. Hazırladığınız sarımsaklı, baharatlı zeytinyağını yer elmalarının üzerine gezdirin. Elinizle harmanlayın. 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp sıcak sıcak servis edin.