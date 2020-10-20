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Şarkıcı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Organ nakli bekliyor

Arabesk şarkıcısı Hakan Taşıyan, klip çekiminde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının acil şekilde organ nakline ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Şarkıcı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Organ nakli bekliyor
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Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Yeni klibi için kamera karşısına geçen Taşıyan geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

"Hakan Taşıyan ağır durumda, organ nakline ihtiyacı var"

Sanatçının sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlandı.

"Bir gün önce ayağının ağrıdığını söyledi"

Bu mesajın ardından Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü Taner Solak, Odatv'ye şu açıklamalayı yaptı: “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu”

"Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi"

Hakan Taşıyan’ın Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten Taner Solak, “Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemez. Bu nedenle bu konuda hiç yardım istemedi. Açıklama yapmak durumunda kaldık, çünkü Hakan Taşıyan’ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var. Bu tedavinin çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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