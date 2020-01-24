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Miray Daner'den olay Kubilay Aka açıklaması barışmamız söz konusu değil!

Güzel oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile barışma iddialarına son noktayı koydu. Daner, Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.

Miray Daner'den olay Kubilay Aka açıklaması barışmamız söz konusu değil!
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Geçtiğimiz gün Suadiye'de görüntülenen Miray Daner, Uçankuş TV'nin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, Kubilay Aka sorularına çok sert bir dille yanıt verdi. Aka, "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" diyerek kesin konuştu. 

''Ciddi bir şey yaşamıyoruz''

Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın sosyal medya üzerinden bir kadına yazdığı mesajlar ifşa edilmişti. Kubilay Aka'nın Miray Daner'le ilgili "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" dediği ortaya çıkmıştı. 

''Barışmamız söz konusu bile değil''

Miray Daner, Kubilay Aka ile ilgili "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil." dedi. Güzel oyuncu, Kubilay Aka'nın mesajlarının ifşa olmasıyla ilgili ise "Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı" dedi.

Kubilay Aka: Tehdit ediliyorum 

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının ortaya çıkardığı haberler üzerine programa telefonla bağlanan Kubilay Aka, "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum bu kız tarafından. Bu durum için savcılığa başvuracağım. Paylaşımlardan haberdar değilim. Henüz bakmadım da. Ne olursa olsun benim bir insanla aramda özel konuşmaları afişe etmeleri doğru değil. Dün akşam da bunun için karakoldaydım. Savcılıkla çözeceğiz konuyu. Tehdit ettiğinde 'böyle bir şey yok, şu an setteyim. Ben sana yalan bir şey söylemedim, bir şey yapmadım' diyerek ifşa etmemesini rica etmiştim. Bazen insanlara güvenirsin ve başına böyle şeyler gelir. Daha yolun çok başındayım. Böyle şeylerle gündeme gelmekten nefret ederim. Böyle şeylere düşkün olan biri değilim sapık da değilim. Kötü bir tecrübe. Artık hukuki bir sürece gireceği için bu konu hakkında çok da konuşmayayım" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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