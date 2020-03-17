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Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı

İtalya'ya tatil yapmaya giden ünlü model Chloe Loughnan, vakaların bir anda artmasıyla ülkede mahsur kaldı.

Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan, koronavirüsün etkisini gösterdiği İtalya'da mahsur kaldı. Loughnan, Türkiye'ye dönmek için karantinanın bitmesini bekliyor. Model dün yaptığı paylaşımda virüs nedeniyle reyonlarda ürünlerin bittiğini gösteren bir market fotoğrafı paylaşmıştı. 

İtalya'da mahsur kaldı 

Takvim'de yer alan habere göre: 28 yaşındaki İrlandalı model de tüm dünya ile bağlarını koparan İtalya'da mahsur kaldı. Şu sıralar lüks bir otelde kaldığı konuşulan ünlü manken, Türkiye'ye dönmek için karantinanın son bulmasını bekliyor. Model dün yaptığı paylaşımda virüs nedeniyle reyonlarda ürünlerin bittiğini gösteren bir market fotoğrafı paylaştı. Bunun yanı sıra yeni bir paylaşım daha yapan Chloe, evden dışarı çıkmadığını ve Netflix üzerinden dizi-film izlediğini gösterdi.

5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti 

İrlandali model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz yılın ortalarında 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. 

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