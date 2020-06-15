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Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu!

Didem Soydan, güncel meselelerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası kendisine "Pornocu isyan etmiş" diyen Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu.

Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu!
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Modelist ve sosyal medya fenomeni Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunan Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

''Didem'in şeref ve saygınlığına leke düşürüldü'' 

Günaydın'da yer alan habere göre: Soydan tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Erol Köse hakkında şu ifadelerde bulundu: "Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Pornocu Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştır.

Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele. Didem Soydan teşhircidir, fetişisttir, toplumsal dejenerasyon virüsüdür. Tedavi edilmelidir' şeklinde suç teşkil eden ifadeler kullanmıştır. Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etti."

Erol Köse hakkında suç duyurusu

Soydan, Erol Köse'nin şahsı hakkında hakaret içerikli sözler paylaştığı iddiayla cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soydan'ın şikayeti sonrası Erol Köse hakkında soruşturma başlattı.

 

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