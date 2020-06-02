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Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti!

Yıllardır yayınlanan programında kayıpları arayan ve cinayetleri çözen Müge Anlı, bu sefer de ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk için harekete geçti.

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti!
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ATV ekranlarında haftanın 5 günü yayın yapan Müge Anlı, bu sefer ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk için harekete geçti. Anlı, Sumru Yavrucuk'un kaybolan golden cinsi köpeği Tomi'yi bulmak için izleyicilerinden yardım istedi. 

İzleyicilerinden yardım istedi 

Sumru Yavrucuk, 27 Mayıs'ta sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak "Dostlar paylaşır mısınız... Tomi 2 yaşında erkek" dedi. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı ise günlerdir haber alınamayan köpek için bugün yayınlanan programında çağrıda bulundu.2 yaşındaki köpeğin sol patisinde bir yara izi olduğu da kısa sürede bulunması için verilen bilgiler arasında yer aldı.

2 yaşındaki köpeğin sol patisinde bir yara izi olduğu da kısa sürede bulunması için verilen bilgiler arasında yer aldı.2 yaşındaki köpeğin sol patisinde bir yara izi olduğu da kısa sürede bulunması için verilen bilgiler arasında yer aldı.

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