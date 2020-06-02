Oyuncu Caprice Bourret bikinisiyle güneşlenirken objektiflere yakalandı fiziği ile dikkat çekti!

Ünlü televizyon yıldızı Caprice Bourret, koronovirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini evinde gönüllü karantinaya olan ünlü oyuncu son olarak iyileştiğini duyurmuştu. Güneşli havanın tadını çıkaran oyuncu Londra'da parka gidip bikinisiyle güneşlendi. 48 yaşındaki Bourret'in düzgün fiziği görenleri kendisine hayran bıraktı.

Düzgün fiziği ile dikkat çekti

Pandemiye karşı tedbiri elden bırakmayan ünlü isim, güneşlenirken maskesini takmayı da ihmal etmedi. 48 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken Bourret, güneşli havanın tadını çıkardı.

İşte 48'lik ünlü ismin pozları...