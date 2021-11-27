Müge Anlı'ya romantik hediye! Yeni bir aşk mı başladı?

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan başarılı sunucu Müge Anlı, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. 47 yaşındaki Anlı, dün sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kafaları karıştırdı.

"AFİYET OLSUN DÜNYA GÜZELİ"

2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Anlı, kulisine gönderilen mor ayıcık ve üzerindeki notu sevenleriyle paylaştı. Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara yeni bir aşk iddiasını getirdi. Ünlü ismin "Böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki?" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.

Sunucu, hakkındaki aşk iddialarına henüz bir açıklık getirmedi.