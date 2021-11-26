Rimel nasıl çıkarılır bebek şampuanı kullanın!

Uzun kirpiklere sahip olmak her kadının hayalidir. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmamızı sağlayan rimelleri sürmek kadar onları temizlemekte oldukça can sıkıcı bir durumdur. Özellikle de suya dayanıklı olanları. Suya dayanıklı rimelleri çıkartırken çoğu zaman gözlerimizi hırpalıyor ve kirpiklerimizin dökülmesine neden oluyoruz. Bu hataya düşmenizi engellemek için kirpiklerinizdeki rimeli kolay bir şekilde çıkarmanın yollarını sizler için hazırladık. Rimel nasıl temizlenir? Rimel temizlemenin püf noktaları neler? İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı elmaelma.com'da.

BEBEK ŞAMPUANI KULLANIN

Bebek şampuan da suya dayanıklı rimeli temizlemek için kullanılan yöntemlerden biridir. Hafif nemlendirdiğiniz pamuğa çok az bebe şampuanı koyun ve kirpiklerinizi temizlemek için kullanın. Oldukça zor bir şekilde çıkan rimelinizin kolaylıkla çıkmasını sağlayacaktır.

GÖZ MAKYAJ TEMİZLEYİCİ KULLANIN

Bir pamuğa, göz makyajı çıkarıcıdan bir miktar dökün. Göz kapaklarınızı kapatın ve birkaç saniye boyunca kirpiklerinizin üstünde pamuğu bekletin ve yavaşça temizleyin. Rimelinizin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz. Göz temizleyicinizin alkolsüz olmasına dikkat edin. Aksi taktirde gözlerinizi yakabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI, BADEM YAĞI VE ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

Suya dayanıklı rimelleri çıkarmanın en etkili yöntemlerinden biri de hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da badem yağı kullanmaktır. Yapamnız gereken tek şey pamuğun üzerine biraz istediğiniz yağdan dökmek ve kirpiklerinizi hafifçe silmek. Kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.

MİSEL SUYU KULLANIN

Bir pamuğa biraz misel suyu damlatın. Göz kapaklarınızı kapatın ve kirpiklerinizin üstünde pamuğu 10 saniye kadar bekletin. Kirpik uçlarına doğru hafifçe silin. Bu işlemi, rimel iyice çıkana kadar tekrarlayın.