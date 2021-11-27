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Songül Karlı bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birisi olan Songül Karlı'yı artık görenler tanıyamıyor. Fransız askısı yaptıran ünlü türkücü, adeta bambaşka birisi oldu.

Songül Karlı bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
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Yaptığı paylaşımlarla sıklıkla sosyal medyada gündem olan ünlü türkücü Songül Karlı, şimdi de yaptırdığı estetikle ilgi odağı oldu.

Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve adeta bambaşka birisi olan Karlı, yaşadığı değişimle sevenlerini şaşırttı. 48 yaşındaki türkücünün son halini görenler, 'bu da kim' demekten kendilerini alamadı.

İşte o paylaşım...

Songül Karlı kimdir?

Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı bugün 47 yaşında.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. TV 8 kanalında da Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sunmuştur.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. Songül Karlı ve Metin Yüncü evliliği 2017'de sonra erdi.

 

 

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