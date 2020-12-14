Mevsimsel cilt kuruluğu nedir nasıl gider işte dikkat edilmesi gerekenler!

Cildimiz soğuk havayla yıpranır ve kuruyup çatlayabilir. Özellikle kış mevsimine girerken doğru bakımla cildi temizleyip nemlendirme önemlidir. Kış mevsiminde özellikle el-ayak ile yüz derisinde gelişen şiddetli ve rahatsız edici kuruluk; kaşıntı ve egzamalara yol açabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın konu hakkında bilgiler verdi.

Cildimiz mevsim geçişlerinden çok etkileniyor

Vücudumuzun en büyük organın deridir. Cildimize iyi bakmamız önemlidir. Çünkü cildimiz bizi dış etkenlerden korur; aynı zamanda güzelliğimizin ve sağlığımızın da bir aynasıdır. Mevsim geçişlerinde en fazla etkilenen en hassas bariyerimiz cildimizdir. Bir yandan soğuk ve kuru hava, diğer yandan düşük nem oranı, cildimizi risk altına alır. Dolaşım sistemimiz ısı kaybını önlemek için kan akışımızı daha iç organlara doğru çektiğinden, ciltte kan akışı azalarak beslenmesi yavaşlar.

Bu durum renksiz, mat bir cilt görünüme sebep olur. Bu sebeple cildin hava koşullarına ayak uydurması için bazı tedbirlerin alınmasında ve uygun bakım şartlarının sağlanmasında fayda vardır.Uygun bakım önerileri sağlandığında hem sonraki yıllara iyi bir yatırım yapmış olursunuz, hem de mevsim boyunca sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz.



Cildinizdeki ölü deriyi temizleyin



Kış mevsimini iyi geçirmek ve yazın olumsuz etkilerini silmek, parlak, temiz, pürüzsüz, yumuşak ve lekesiz bir cilde kavuşmak için yapılması gerekenlerin en önemlisi ‘her zaman temizlik’tir. Cildinizin üzerindeki ölü tabakanın temizlenmesi, bakteri oluşumunu önleyerek gerekli hijyeni sağlamak, gözeneklerdeki atıkları cilt yüzeyinden uzaklaştırmak, cilt drenajını sağlayarak daha sonraki uygulamaların derinin alt tabakalarına inerek işlevini yapmasını sağlamak için temizlik şarttır.



Cilt ürünlerinde pH dengesi oldukça önemli

Hava kirliliğinin de cildimiz üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir. Temiz olmayan, gözenekleri tıkalı bir ciltte ne uygularsanız uygulayın iyi bir sonuç almanız mümkün değildir. Cilt ürünlerinde PH dengesi oldukça önemli bir faktördür. Cildinizin kurumasına engel olacak, derinizi tahriş etmeden temizleyecek, cilt tipinize uygun, krem, köpük, jel veya akneli ciltler için üretilmiş temizleyicilerden destek alınabilmektedir. Eksik beslenme cildin yenilenme hızını düşürerek yaşlı hücre sayılarını artırır. Ciltte bulunan genç hücrelerin nem kapasitesi yüksek iken, yaşlı hücrelerin nem kapasitesi daha düşüktür. Kış mevsiminde de temel vitamin ve minerallerin alınması önemlidir.

Cilt yenilendikçe hücrelerimiz genç kalır



Cilt yenilendikçe hücrelerimiz genç kalır. Bu durumda cildin nem ihtiyacı sağlanır, yenilenme hızı yükselir ve kırışıklıklar hayatımıza daha geç girer. Özellikle A, C, E ve K vitaminleri açısından eksik beslenme cildin yenilenme hızını düşürerek, cildimizdeki yaşlı hücre sayılarını artırır. Bu sebeple mevsimine uygun doğanın bize sunduğu posalı gıdaları her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de lütfen hayatımızdan çıkarmayalım. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, doğal olanı seçmek, ihtiyaç halinde dışarıdan vitamin ve mineral almak daha doğru olacaktır.



Bol su tüketin

Rüzgarlı ve soğuk hava, var olan nemi cildimizden uzaklaştırarak, cildimizin nem tutma kapasitesini düşürür; cilt yüzeyinde kurumalara, çatlaklara, kabuklanmalara sebep olur. Hatta bazı kişilerde kuruluk egzaması görülebilir. Oysa bedenimizin dörtte üçü sudur. Dolayısı ile gün içinde bol su tüketmek çok önemlidir. Kuru üzüm ile yaş üzüm arasındaki fark buna iyi bir örnek oluşturacaktır. Aralarındaki en büyük fark, birinin suyunun çekilmiş olmasıdır.Görüyoruz ki; kış aylarında nemlendirmeye yaz aylarından daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, cildimizi yağlandırmamaktır. Uygun olmayan bir nemlendirme ürünü ya da yapılan işlem cilt yüzeyimizdeki gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, akne, hatta lekelenmelere yol açacaktır.



Kaynak: Pembenar