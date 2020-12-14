search menu
search
close

Sezeryan doğum sonrası vücuda ne olur yapmadan önce iki kere düşünün!

Uzmanlar, anne adaylarını özellikle sezaryen doğum konusunda uyarıyor ve mecbur kalınmadığı sürece sezeryan doğumdan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Sezeryan doğum sonrası vücuda ne olur yapmadan önce iki kere düşünün!
-A A+

"Bütünsel Tıp Uzmanı Emine Baran anne adaylarını özellikle sezaryen doğum konusunda uyardı, doğum sonrası vücudu tamir edecek bir teknik anlattı." Bedende akan enerji kanallarımız, yani meridyenlerimiz tıpkı kara yolları gibi çalışır. Meridyenler vücudumuzda oluşturduğu enerji trafiği ile birbirine yön verir. Bir alanda, kaza, sıkışma olduysa, aradaki diğer tali yollar trafiği rahatlatmak için daha fazla çalışır. Meridyenlerde tersine enerji akışları ya da başka bir meridyenin daha fazla yorularak gücünün düşmesi ise onun beslediği organlarında hastalanmasına sebep olur. Bedenin aldığı enerjiyi dengeli dağılamaması, bir çok hastalığı da beraberinde getirir.

Peki meridyenlerin enerji akışının bozulması ve vücuttaki akış trafiğinin sıkışmasına sebep olan şeyler nelerdir?

Duygusal travmalar, tıpkı deprem etkisi gibi olumsuz duyguya bağlı olarak ilgili olduğu organ ve onu besleyen meridyeni çökertir. Örneğin yoğun öfke karaciğer meridyeninde çökme ve çatlaklara sebep olur. Uzun vadede karaciğerde beslenemeyen ilgili meridyen, kendini korumak için en yakın meridyenden enerji çeker. Bu durumda enerji akış trafiğinde sıkıntı oluşmasına sebep olur. Fiziksel travmalar ve cerrahi kesiler de bedenin yatay olarak hasar almasına sebep olur. Çünkü meridyenler dikey hareket eder. Omurga üzerine yatay bir kesi ya da boyun fıtığı veya dizin arkasındaki yatay kesiler mesane meridyenine zarar verir. Enerji akışı bozulan mesane meridyeni, baş ağrısından, sırt ağrısına, omurilikte tutukluktan, varislere otonom sinir sistemi sorunlarına kadar gelişen bir tablodan sorumlu olacaktır. Özellikle sezaryen kesilerinde merkez ve böbrek meridyeni hasar görür. Sezaryen sonrası enerji akışı değişen kişide, depresif ruh hali, kilo alma, troid kist cinsel problem, mide bağırsak sorunları ve benzeri problemlere sebep olmaktadır.

 Sezaryen doğum yapmadan önce iki kere düşünün

Merkez meridyen, bedende en büyük iki enerji arterinden birisidir. Bu ana enerji akışı sağlayan meridyene yapılan bu kesi, bedeni büyük şoka sokmaktadır. Böbrek meridyeni ise seksüel akıştan, vücut sıvılarının dengesi ve hücre içi enerjinin üretilmesinden, toksin atılımına kadar çok önemli mekanizmalardan sorumludur. Aynı zamanda korku duygusu ile hayatta kalma güdümüzü yönetir.

Bu meridyen enerji akışındaki hasarda sebepsiz yere uzun korku ilete boğuşmak durumunda kalan beden bir süre sonra bağışıklığı yormaya başlar. Kişiler bozulan korku refleksleri ile daha ürkek daha kaygılı olduklarını da söyleyebiliriz. Bu sebeple normal doğumun desteklenmesi anne adaylarına öneminin anlatılması ve gerekli olmadıkça sezaryen doğumlardan kaçınmak enerji bedeninin bütünlüğü açısından önemlidir” Sezaryen sonrası yapılması gereken en önemli egzersiz, her gün enerji kanallarınızla yapacağınız güçlendirme egzersizleri ile bedene yolunu tekrar öğretmektir. Çünkü beden hafızası kendini ve enerji yollarını tamir edecektir.

 

Kaynak: Mahmure

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gülmenin insan sağlığına 6 muhteşem faydası! Gülmenin insan sağlığına 6 muhteşem faydası!
Sağlık
Yeni dizisi merakla bekleniyordu! Özgü'nün isteği kabul edilmeyince... Yeni dizisi merakla bekleniyordu! Özgü'nün isteği kabul edilmeyince...
Magazin
En Güncel Galeriler
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Söylediği her şey birbir çıkmış! İşte Baba Vanga'nın 2021 kehaneti!
Söylediği her şey birbir çıkmış! İşte Baba Vanga'nın 2021 kehaneti!
Aleyna, mini etekli dizi kostümünü paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü
Aleyna, mini etekli dizi kostümünü paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Önceki Haberler
Fox TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor
Fox TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor
Gençlerin yeni gözdesi: Gıdı ve çene şekillendirme
Gençlerin yeni gözdesi: Gıdı ve çene şekillendirme
Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Hem de ev yapımı: Kahvaltılık çikolata tarifi
Hem de ev yapımı: Kahvaltılık çikolata tarifi
Vajina kararmasının nedeni meğer buymuş!
Vajina kararmasının nedeni meğer buymuş!
Büyüleyici bir tat: Domatesli fesleğen soslu köfte
Büyüleyici bir tat: Domatesli fesleğen soslu köfte
Zarif lezzet: Havuçlu rulo pasta
Zarif lezzet: Havuçlu rulo pasta
Göbeği açık kazak giyen Hanife'ye takipçilerinden eleştiri yağdı!
Göbeği açık kazak giyen Hanife'ye takipçilerinden eleştiri yağdı!
Yorumlar