İrem Derici eski sevgili itirafı bomba görünce kuduruyorum!

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin eski sevgili itirafı herkesi şaşırttı. Derici, ''En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum'' dedi.

Samimi itiraflarda bulundu

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici,kendi YouTube kanalında Özgür Aras'ın sorularını cevapladı. Derici, "Hiç sorulmamış sorular" konseptiyle takipçilerinin karşısına çıkarak samimi itiraflarda bulundu. "Duyulmayacağını bilsen hangi suçu işlerdin?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.

''Görünce kuduruyorum''

Ünlü şarkıcı, Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar" dedi.

''En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar''

"Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum… Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar…"

''Güzel bir ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim''

Ardından 33 yaşındaki şarkıcı, "Bir mektup yazma hakkın olsa kine ve ne yazardın?" sorusunu yanıtladı. Derici, "Eski sevgililerimden birine yazardım. Her şey çok güzel giderken sapıtıp kendi problemlerimin derdine düşüp güzel giden ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim. Bir daha bırak bu kadar güzel bir şeyi yaşamayı yarısı kadar güzel bir şey yaşayamayacağı için" ifadelerini kullandı.





