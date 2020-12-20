Yılbaşı ağacı kurabiye nasıl yapılır şahane lezzet!

Zencefilli kurabiyeler adeta yılbaşı ruhunu bize müjdeliyor. Kendine has zencefilli tadıyla mest eden bir yılbaşı ağacı kurabiye tarifini elmaelma.com okurları için araştırdık. Eğlenceli süslemeleriyle bu tarifi keyif alarak yapacağınızdan eminiz. Peki yılbaşı ağacı kurabiye nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte muhteşem yılbaşı ağacı kurabiyesi tarifi!

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal

125 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı pasta süsü(çam ağacını süsleyeceğiniz renklerde)

1 tüp hazır yeşil renkli icing

Nasıl yapılır?

Unu geniş bir kaba eleyin. Tereyağını unla iyice karıştırın. Diğer malzemeleri ilave edin ve katlayarak yoğurun. Homojen bir kıvama gelen hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dk dinlendirin. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Birbirinin içine geçebilir 10 adet yıldız şeklindeki kurabiye kalıbınızı hazırlayın (Ölçüleri tamamen size kalmıştır, biz standart kalıpları kullandık). Hamuru iki yağlı kağıt arasında inceltin. Düzgünce kalıplarla porsiyonlayın ve düzgünce yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Fırında fazla renk almadan 7-8 dakika pişirin. Şekil vermek için iyice soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerinizin en büyük olanını alın ve uçlarını dilediğiniz gibi hazır icing ile süsleyin. Kurabiyenin ortasına da bu icingden ilave edin ve bu işlemi katlarınız bitane kadar yapın. En son renkli pasta süsleriyle süsleyin ve işte hazır.