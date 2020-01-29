search menu
search
close

Cilt sorunlarına ne iyi gelir kuru ciltler yağlardan faydalanmalı!

Cilt problemleri güzelliğimizin önünde engel olarak gördüğümüz sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu cilt sorunlarını giderecek bakım önerileri ise haberimizde!

Cilt sorunlarına ne iyi gelir kuru ciltler yağlardan faydalanmalı!
-A A+

Her kadının cildinde karşılaştığı kuruluk, akne, aşırı yağlanma ya da gözenek problemleri gibi can sıkıcı sorunlar olabilir. Bu sorunları gidermek için çözüm her zaman bulunmakta. Dış faktörler ve cildin yaş alma gerçekleri cilt problemlerinin nedenleri oluyor. Peki bu sorunlar ile nasıl başa çıkılmalı? Detaylar haberimizde...

Sivilce izleri

Sivilcelerden kalan lekeler çoğu zaman uzun süre kalmaz. Bu lekeler sivilcenin iyileşme sürecinin bir etkisi olarak karşınıza çıkabilir. Kırmızı ya da kahverengi olabilen bu izlerden kurtulmak için retinol içeren ürünler kullanılabilir. Retinol, hasar görmüş hücreleri yenilenmesine yardımcı olur.

Gözenek problemleri

Gözeneklerin gerçek boyutları hiçbir zaman değişmez. Ancak görünümlere müdahale etmenizi sağlayacak birkaç yol var. Cildinizi ölü hücrelerden temizlemek ve sebum üretimini engellemek;  gözeneklerin daha derin ve koyu görünmesini engeller. Cilt temizleyicilerinden yararlanarak cildinizi fazla yağdan arındırabilirsiniz. Gözenek küçültücü kremler kullanarak bu görüntünün biraz da olsa sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Makyaj ürünlerinde ise cildinizde güzel bir kapatıcı arıyorsanız; bunu yağlı bir yapıya sahip komedojenik concelearlardan tercih etmemenizi öneriririz.

Koyu lekeler

Koyu lekelerin asıl sebebi aşırı melanin üretimidir. Melanin üretimi; hormonal değişiklik, ilaç kullanımı ya da cildin artık yaşlanmaya başlamasından kaynaklanır. C vitaminli serumlar, renk değiştiren bölgeleri aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Güneş hasarını SPF kaynaklı kremler kullanarak azaltmak da, cilt lekelerinin önüne geçecektir.

Cildi kuru olanlar

Temizleyici ürünler ve peeling yaparak cildinizi fazla yağdan arındırın. Ancak bunları yaparken, ürünlerin cildiniz için fazla olmamasına önem gösterin. Yararlı yağları cildinizde tutmayı deneyin. Takviye olarak nemlendiriciler sürerek cildinizi zinde tutun. Besleyici bir serum ya da hyalüronik asit içeren nemlendiriciler bu noktada kurtarıcınız olacak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mutluluğun anahtarı renkli giyinmekte! Mutluluğun anahtarı renkli giyinmekte!
Moda
Bu maske tarifleri yıpranmış saçlara birebir! Bu maske tarifleri yıpranmış saçlara birebir!
Saç
En Güncel Galeriler
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı!
Gözlerinin içine kadar dövme yaptırmıştı ilk halini gören tanıyamıyor!
Gözlerinin içine kadar dövme yaptırmıştı ilk halini gören tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Bu lezzet ağızda dağılıyor: Kolay un kurabiyesi
Bu lezzet ağızda dağılıyor: Kolay un kurabiyesi
Leziz mi leziz: Fellah köftesi tarifi
Leziz mi leziz: Fellah köftesi tarifi
İşte hoşlandığınız insanı etkilemenin yolu!
İşte hoşlandığınız insanı etkilemenin yolu!
Ölümsüzlük mantarı olarak biliniyor: Reishi
Ölümsüzlük mantarı olarak biliniyor: Reishi
Ensede oluşan ağrıyı hafife almayın!
Ensede oluşan ağrıyı hafife almayın!
Sürekli yorgun ve mutsuz hissediyorsanız dikkat!
Sürekli yorgun ve mutsuz hissediyorsanız dikkat!
Kırmızı bültenle aranan ünlü rapçi İstanbul'da böyle yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan ünlü rapçi İstanbul'da böyle yakalandı!
5 restoranın cirosunu Elazığ'a gönderiyor! İşte rekor bağış!
5 restoranın cirosunu Elazığ'a gönderiyor! İşte rekor bağış!
Yorumlar