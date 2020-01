Cilt sorunlarına ne iyi gelir kuru ciltler yağlardan faydalanmalı!

Her kadının cildinde karşılaştığı kuruluk, akne, aşırı yağlanma ya da gözenek problemleri gibi can sıkıcı sorunlar olabilir. Bu sorunları gidermek için çözüm her zaman bulunmakta. Dış faktörler ve cildin yaş alma gerçekleri cilt problemlerinin nedenleri oluyor. Peki bu sorunlar ile nasıl başa çıkılmalı? Detaylar haberimizde...

Sivilce izleri

Sivilcelerden kalan lekeler çoğu zaman uzun süre kalmaz. Bu lekeler sivilcenin iyileşme sürecinin bir etkisi olarak karşınıza çıkabilir. Kırmızı ya da kahverengi olabilen bu izlerden kurtulmak için retinol içeren ürünler kullanılabilir. Retinol, hasar görmüş hücreleri yenilenmesine yardımcı olur.

Gözenek problemleri

Gözeneklerin gerçek boyutları hiçbir zaman değişmez. Ancak görünümlere müdahale etmenizi sağlayacak birkaç yol var. Cildinizi ölü hücrelerden temizlemek ve sebum üretimini engellemek; gözeneklerin daha derin ve koyu görünmesini engeller. Cilt temizleyicilerinden yararlanarak cildinizi fazla yağdan arındırabilirsiniz. Gözenek küçültücü kremler kullanarak bu görüntünün biraz da olsa sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Makyaj ürünlerinde ise cildinizde güzel bir kapatıcı arıyorsanız; bunu yağlı bir yapıya sahip komedojenik concelearlardan tercih etmemenizi öneriririz.

Koyu lekeler

Koyu lekelerin asıl sebebi aşırı melanin üretimidir. Melanin üretimi; hormonal değişiklik, ilaç kullanımı ya da cildin artık yaşlanmaya başlamasından kaynaklanır. C vitaminli serumlar, renk değiştiren bölgeleri aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Güneş hasarını SPF kaynaklı kremler kullanarak azaltmak da, cilt lekelerinin önüne geçecektir.

Cildi kuru olanlar

Temizleyici ürünler ve peeling yaparak cildinizi fazla yağdan arındırın. Ancak bunları yaparken, ürünlerin cildiniz için fazla olmamasına önem gösterin. Yararlı yağları cildinizde tutmayı deneyin. Takviye olarak nemlendiriciler sürerek cildinizi zinde tutun. Besleyici bir serum ya da hyalüronik asit içeren nemlendiriciler bu noktada kurtarıcınız olacak.