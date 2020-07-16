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Coşkun Sabah'ın "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı tatil pozuyla gündem oldu!

Coşkun Sabah, İngiltere'de eğitimini sürdüren kızının masraflarından şikayetçi olmuştu. Tatil sezonunu açan Roza Sabah, pozlarıyla büyük ilgi gördü.

Coşkun Sabah'ın "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı tatil pozuyla gündem oldu!
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Koronavirüs sürecinde "Geçinemiyorum" açıklamalarıyla basında yer edinen Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan kızı yaz sezonunu Alaçatı'da açtı. Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

Pozlarıyla büyük ilgi gördü

Eğitimine İngiltere'de devam eden ünlü sanatçının kızı Roza, Çeşme'de tatil yapıyor. Roza paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşli" notunu düştü. Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya geldi. Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

 

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