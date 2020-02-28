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Saadet Işıl Aksoy kimdir anne olduğunu sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy ilk kez anne olmanın sevincini Instagram'da paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu.

Saadet Işıl Aksoy kimdir anne olduğunu sosyal medyadan duyurdu!
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Pamir Kıramer ile 2014 yılında dünya evine giren ve yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Saadet Işıl Aksoy ilk bebeğini kucağına aldı. Aksoy, Marisa Gülcan adını verdiği bebeğinin fotoğrafını Instagram'da  "Hayat ne kadar harika, şimdi sen dünyadasın" notunuyla yayınladı. Oyuncu, paylaşımına kızının dünyaya geldiği tarih olan 22 Şubat'ı da ekledi.

Saadet Işıl Aksoy kimdir?

1983 yılında Emniyet Teşkilatı'na mensup bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Saadet Işıl Aksoy, lise eğitimini Kadıköy'de Acıbadem Lisesi'nden tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

İlk profesyonel tiyatro deneyimini 2010 yılında Robert Harling'in yazarlığını yaptığı, Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda yaşayan Saadet Işıl Aksoy ilk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Yumurta" filmiyle 2007 yılında yaşadı. Bu filmle, 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

2008 yılında ABD yapımı "A Beautiful Life" filminde Denise rolünde oynadı. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı "Başka Dilde Aşk" adlı filmde oynamıştır. Bu film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü aldı. 2009 yılında yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan "Twice Born" adlı bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penelope Cruz'la birlikte rol aldı.

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