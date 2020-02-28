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Kirpikleri uzatan yağlar neler jojoba yağı en etkili ürünlerden!

Uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmak her kadının arzusu. Bu isteğinizin gerçekleşmesini sağlayacak, kirpikleri kolayca uzatan 6 bitkisel yağ içeriğimizde...

Kirpikleri uzatan yağlar neler jojoba yağı en etkili ürünlerden!
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Birçoğumuz uzun kirpiklere sahip olmak istese de maalesef hepimiz bu konuda şanslı değiliz. Kirpiklerin yeterince uzun olmaması kadınları doğal çözüm arayışlarına itiyor. Gerçekten de bazı bitkisel yağlar düzenli olarak kullanıldığında kirpiklerin uzamasına katkı sağlıyor. İşte kirpiklerinizi hızlıca uzatacak 6 bitkisel yağ!

Badem yağı

Badem yağı, kirpiklerin güneşten ve çevresel toksinlerden korunmasına yardımcı olan, yüksek antioksidan etkilere sahip A, B ve E vitaminlerini yüksek miktarda içeriyor. Böylelikle badem yağı kirpiklerini besler ve sağlıklı büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olur ve onları kalın ve güzel tutar.

Pamuk topunu badem yağıyla nemlendirin ve kirpiklerinize uygulayın. Durulamadan gece boyunca bekletin. Yatmadan önce bu şekilde her gece kullanın.

Jojoba yağı

Jojoba yağı, doğal kirpik büyümesini artırmanın en iyi yollarından birini sunuyor. Aşırı saç dökülmesini önleyen ve saç tellerini güçlendiren temel yağ asidi olan seramidler bakımından da zengin bir kaynaktır.

Jojoba yağı içine bir pamuk topunu ya da maskara fırçasını batırın ve kirpiklerinize kökten uçlara uygulayın. En iyi sonuç için bunu yatmadan önce her gece tekrarlayın. İsterseniz jojoba yağını, zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ile eşit miktarda bir araya getirebilirsiniz.

Hint yağı

Hint yağı yüzlerce yıldır alternatif kozmetikte kullanılan yağlardandır. Topikal olarak uygulandığında saç ve cildin görünümünü iyileştiren yağ asitleri ve vitaminler barındırır.

Hint yağını kirpiklerinizin üzerine uygulayın ve gece boyunca bekletin. Dilerseniz biraz zeytinyağı ile de karıştırabilirsiniz.

Kuşburnu yağı

Kuşburnu yağı nemlendirme ve iyileştirme özellikleri nedeniyle kozmetik endüstrisinde popüler hale geldi. Bununla birlikte, kirpiklerinizi güçlendirmek ve saç dökülmesini önlemek için de mükemmel bir yağdır.

Makyajınızı çıkardıktan sonra her gece biraz kuşburnu yağı ile kirpiklerinizi nemlendirin. Parmak uçlarınızla ya da bir maskara fırçasıyla uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı

Daha kalın, daha güçlü ve güzel kirpikler istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey natürel zeytinyağıdır.

Az miktarda zeytinyağı ısıtın. Güvenli bir sıcaklığa geldiğine emin olun ve kirpiklerinize uygulayın. Gece bırakın ve haftada en az üç kez tekrar edin.

Hindistan cevizi yağı 

Organik Hindistan cevizi yağı, güzellik rutininizde her türlü yolla kullanabileceğiniz bitkisel bir üründür. Orta zincirli yağ asitleri, antioksidanlar ve gerekli minerallerle birlikte kirpiklerinizi güçlendirir ve kirpiklerinizin hacmini artırır.

Biraz Hindistan cevizi yağı alın ve kirpiklerinize uygulayın. Durulamadan bırakın ve her gece kullanın. İsterseniz, onu makyaj temizleyicisi olarak da kullanabilirsiniz.

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