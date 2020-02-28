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Hastalık belirtileri neler unutkanlığınızın sebebi tiroid olabilir!

Vücudumuzdaki savunma mekanizması bir şeyler ters gittiğinde bazı işaretler vererek bizi uyarır. Hafife alınmaması gereken hastalık belirtilerini paylaştık...

Hastalık belirtileri neler unutkanlığınızın sebebi tiroid olabilir!
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Çoğu zaman basit bir rahatsızlık olarak görüp üzerinde durmadığımız sorunlar vücudumuzdaki ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Hastalıklardan korunmak için vücudumuzun gösterdiği bu işaretleri ciddiye alıp bir hekime başvurmak gerekiyor. İşte asla hafife almamanız gereken 10 hastalık belirtisi!

Göz renginde değişiklikler

Kornea çevresinde beyaz veya gri gibi halkalar varsa bu durum özellikle 45 yaş altındaki insanlar için yüksek kolesterolün vücuttaki belirtilerinden biri.

Cildin kalınlaşması 

Cilt sorunlarını gözmeden gelmeyin ve sakın hafife almayın. Cilt kalınlaşmaya ve sürekli kaşınmayabaşladığında beraberinde egzama veya hormonal bozuklukları getirir.

Bacaklarınızda bir şeyler gezindiğini hissediyorsanız 

Bacaklarınızda ve ayaklarınızda sürekli bir şeyler hareket ettiğini hissediyorsanız bu durum huzursuz bacak sendromunun ilk belirtisi olabilir. Bu rahatsızlık özellikle geceleri uyurken ortaya çıkar.

Yazarken ve konuşurken zorlanmak

Vücutta titreme, hareketsizlik, kabuslarla birlikte zayıf uyku, konuşurken ve yazarken bir zorlanma hissediyorsanız nedeni Parkinson hastalığı olabilir. Bu noktada mutlaka doktora görünmelisiniz.

Öfke ve saldırgan davranışlar 

Öfke patlamaları her zaman kişiliğinizle ilgili olmayabilir. Bazı araştırmacılar bu durumun depresyonla bağlantılı olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre depresyon her zaman üzüntülü bir durumda ortaya çıkmaz, aynı zamanda agresif davranışlarla da kendini gösterebilir.

Unutkanlık, yorgunluk ve düşük libido 

Bu 3 durum da varsa sakın görmezden gelmeyin! Uzmanlar bu belirtilerin vücutta tiroid hormonunun sebep olduğunu söylüyor. Bu hastalık kilo almanıza ve üşümenize de yol açar.

Canınız tuzlu yiyecekler çekiyorsa 

Canınız sürekli tuzlu yiyecekler istiyorsa ve artık bu durumu kontrol edemiyorsanız demir eksikliği, anemi, dehidrasyon veya adet öncesi sendromu gibi durumlarla karşılabilirsiniz.

Çok fazla uyumak

Gün içerisinde çok fazla uyuyorsanız bunun sebebi sadece yorgunluk olmayabilir. Uyku bozukluğu olan hipersomnia hastalığınız olabilir. Bazı otoimmün hastalıklar da sürekli uyumanıza neden olabilir.

Her zaman susuz hissetmek 

Susuzluk belirtisi diyabet veya hamilelik belirtisi olabilir. Ancak bu durum normal değildir. Bir uzmana görünmeniz gerekebilir.

Buz yeme isteği 

Buz yeme isteği bir sağlık probleminin belirtisi olabilir. Örneğin vücudunuzda demir eksikliği ya da anemi olabilir.

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