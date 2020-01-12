Portakallı kereviz nasıl yapılır zeytinyağlıların vazgeçilmezi!

Portakallı kereviz kışın severek tüketilen zeytinyağlı lezzetlenden biri olmaya aday. Kereviz sebzesi her ne kadar kimilerimiz tarafından sevilmese de bu benzersiz portakal aromalı sebze yemeği fikrinizi değiştirmeye yetecek. Ayvayla yapılan kereviz yemeğini portakallı da denemeniz de mümkün. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan portakallı kereviz yemeği tarifini kışın sofralarınızda sık sık bulundurmalısınız. İşte portakallı kereviz için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

1 adet portakal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığından az toz şeker

4 çorba kaşığı zeytin yağı

Portakallı kereviz nasıl yapılır?

Protakallı kereviz tarifi yapımı oldukça basit zeytinyağlı yemek tarifleri arasında yer alır. Tencereyi ocağın üzerine alın. Soğanı ve yağı ekleyip, soğanları kavurun. Sonrasında küp küp doğradığınız havuçları tencerenin içerisine ekleyin. Kereviz ve patatesleri de küp küp doğrayıp tencerenin içerisine ilave edin. Portakal ve limon suyu tuz ve şekeri de ekledikten sonra harlı ateşte 5 dk. , kısık ateşte yarım saat pişirebilirsiniz. Afiyet olsun...