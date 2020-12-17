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Limon kabuğunun faydaları neler kanserle savaşıyor!

Limon kabuğunun içerisindeki maddeler sayesinde kanserle savaştığını biliyor muydunuz? İşte limon kabuğunun mucizevi faydaları!

Limon kabuğunun faydaları neler kanserle savaşıyor!
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C vitamini ihtiyacımızı karşılayan, salataların olmazsa olmazı limon, kabuğuyla tüketildiğinde insan vücuduna inanılmaz yararlar sağlıyor. Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. Eğer limon kabuğunu çöpe atanlardansanız bu haberi okuduktan sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz!

Toksinleri yok eder

Limon kabuğu vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Limon kabuğundaki bileşenler ise bu toksik faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlarlar.

Kanser düşmanı

İnsanlar bunu pek bilmezler ancak limon kabukları kanserin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadırlar. Salvestrol Q40 ve limoneneye sahip olan limon kabuğu, vücuttaki kanserli hücreler ile savaşa yardımcı olur.

Kolesterol seviyesini düşürür

Bu bileşenler vücuttaki kolesterolü de kontrol altına alırlar ve kalp sağlığına iyi gelirler.

Kalp sorunlarını giderir

Limon kabuğundaki potasyum, kan basıncının doğru düzeyde tutulmasını sağlar. Buna ek olarak kalp hastalıkları, kalp krizi ve diyabete karşı da koruma sağlar.

Kemik sağlığı

Limon kabuğu kemik sağlığına iyi gelir çünkü içerisinde bol miktarda kalsiyum ve C vitamini bulunur, bu da kemiklerin iyileşmesini ve korunmasını sağlar. Ayrıca osteoporoz, römatoid artrit ve inflamatuvar poliartrite de engel olur.

Cilt problemleriyle savaşıyor

Limon kabuğu kırışıklar, akne, pigmentasyon ve siyah noktalar gibi cilt problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Serbest radikaller bu süreçte büyük rol oynarlar ve kabuktaki antioksidanlar bu radikaller ile savaşarak cilde detoks etkisi yaparlar.

Limon kabuğu nasıl tüketilmeli?

Limon kabuğunu öncelikle donana kadar buzlukta tutun ve sonra onları ezin. Ortaya çıkan bu kırıntıları salatanıza ekleyebilir, çaya koyabilir veya biraz şeker koyduktan sonra doğrudan tüketebilirsiniz. Bu sayede hem lezzetinden hem de sağlığa faydalarından yararlanabilirsiniz.

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