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Karnıyarık nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Pilavın yanında enfes bir lezzet olan karnıyarık tarifiyle sofralarınızı süslemeye ne dersiniz? İşte kolay karnıyarık tarifi...

Karnıyarık nasıl yapılır şahane bir lezzet!
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Türk mutfağının en lezzetli tariflerinden olan karnıyarık, iftar sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Nefis kızarmış patlıcanları, leziz mi leziz iç harcıyla mest eden bir tarif. Yanında da pilav ve cacık olursa değmeyin keyfinize! Peki karnıyarık nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte karnıyarık için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Karnıyarık tarifi için malzemeler

6 adet orta boy patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber(iç harcı için)
350 gram kıyma
2 diş sarımsak
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
1/2 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet domates
6 adet orta boy yeşil sivri biber
1 avuç maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.
3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin. 350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin. Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin.

2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın. Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın. Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin. Orta kısımlarından patlıcanları yarın. Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin. Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin. Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin, afiyet olsun!

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