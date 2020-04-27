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Macar kebap nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Sebzelerle harmanlanan Macar kebap alternatif bir tarif arayanlar için harika bir lezzet! Peki Macar kebap nasıl yapılır? İşte Macar kebap tarifi...

Macar kebap nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
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Oldukça sağlıklı bir tarif olan Macar kebap, iftar sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet. Macar kebapta önce kızaran, sonra fırınlanan sebzeler öyle güzel bir hal alıyor ki, misler gibi pişmiş etler eşliğinde adeta şov yapıyorlar. Nar gibi kızaran beşamel sos ve eriyerek başka bir lezzete dönüşen kaşar peyniri de bu birlikteliğin adeta kanıtı gibi. Sizi daha fazla bekletmeden tarifimizi aşağıya bırakıyoruz. İşte Macar kebap tarifi!

Macar kebap tarifi için malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı eti
1 su bardağı bezelye
1 su bardağı patates(minik küpler halinde doğranmış)
4-5 adet tane karabiber
1 yemek kaşığı haşlanmış mısır
1 adet patlıcan(minik küpler halinde doğranmış)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gram kaşar peyniri
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 diş sarımsak
1 adet domates

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tutam muskat cevizi rendesi

Yapılışı:

Fırını 175 derece fansız programda ısıtın. Patlıcanları alacalı soyun ve minik minik doğrayın. Patatesleri de patlıcanlarla aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.
Patlıcan ve patatesleri kızgın yağda pişirin ve fazla yağını süzdürün. Fırın kabına sarımsak, bezelye ve mısırları ilave edin. Patlıcanları ve patatesleri de ekleyip tane karabiberleri sebzelerin üzerine serpip karıştırın.

1/2 çay kaşığı tuzu ekleyin ve alüminyum folyo ile kabın üzerini örtüp 10 dakika pişirin. Daha sonra folyoyu kaldırın ve 5-6 dakika daha sebzeler kızarana kadar pişirin. Sebzeleriniz pişerken, etlerinizi ısınmış tavada zeytinyağıyla kavurun.
Etler suyunu salıp geri çekinceye kadar pişirin. Dilerseniz bu işlemi düdüklü tencerede yaparak daha yumuşak etler elde edebilirsiniz. Eğer tavada soteliyorsanız baharatlandırmayı en son yapın ve 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Etler hazırlanırken hızlıca beşamel sos hazırlamaya geçin. Tereyağını minik bir sos tavasında eritin ve unu hafifçe kavurun. 1-2 dakika kavurduğunuz una sütü yavaşça çırparak ilave edin. Tuz, karabiber ve muskatla baharatlandırın ve çırpma teliyle karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın. Fırınlanan sebzelerin üzerine kaşar peynirini yayın ve etlerle birlikte domates püresini ekleyin. Hazırladığınız beşamel sosu çırpın ve tüm yemeğin üzerini ince bir tabaka şeklinde kaplayın. Nar gibi kızarana kadar fırınlayın. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

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