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Kazandibi nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Karamelize olmuş alt tabanı, enfes tadıyla bugün sizler için kazandibi tarifi hazırladık. İşte sütlü tatlıların en güzellerinden kazandibi tarifi!

Kazandibi nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Kazandibi, sütlü tatlı severlerin vazgeçemediği geleneksel tatlardan. İçinde haşlanmış ve çok çok ince dizilmiş tavuk eti katılan çeşitlerinin de olduğu esmer sütlü tatlı kazandibini pratik bir şekilde evde hazırlayabilirsiniz. Tatlıcılarda yediğiniz tatta muhteşem bir kazandibi tarifi hazırladık. Peki kazandibi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte pratik kazandibi tarifi!

Malzemeler:

6 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

6 su bardağı süt,  1 su bardağı toz şeker,  3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.

Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Ev yapımı mis kokulu kazandibiniz hazır, afiyet olsun!

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