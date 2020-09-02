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Göz çevresi yağ bezesi nasıl geçer? Kişinin psikolojisini etkiliyor!

Göz çevresinde çıkan yap bezelerinden kurtulmak için yapılması gerekenleri ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri bir araya getirdik!

Göz çevresi yağ bezesi nasıl geçer? Kişinin psikolojisini etkiliyor!
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Her ne kadar görmeye engel olmasada göz çevresinde oluşan yağ bezesi estetik olarak kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kişinin görünümünü değiştiren yağ bezlerinden kurtulmak için neyseki tedavi yöntemleri bulunuyor. 'Yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz' diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz çevresinde çıkan yap bezeleri tedavisi ve konu hakkında elmaelma.com okurları için önemli bilgilendirmelerde buldu. Göz çevresinde yağ bezesi neden çıkar? Göz çevresindeki yağ bezesi nasıl geçer? Bu durumdan rahatsız olanlar için merak ettiğiniz sorulara yanıt aradık! İşte göz çevresinde çıkan yap bezesi hakkında bilinmesi gerekenler!

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir. Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz.

Vücutta yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de  etkileyen faktörler vardır bunlar; yüksek kolestrol, kıl kökü iltihabı, genetik geçiş,metabolik hastalıklar, kötü beslenme, yağlı yiyecekler, gün içerisinde hareketsiz durmak gibi...

Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar.

Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir  gıdalardan uzak durmalısınız.

Uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunmalıdır. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir. Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılır.Son derece acısız, basit ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra PLEXR ile göz kapaklarınıza lazer vuruşları yapılıyor. Ve göz çevresi bölgesinde meydana gelen yağlardan kurtulmanızı sağlıyor.

Yağ Bezesi Ameliyatı Sonrası İyileşme Sürecinden Korkmayın!

Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor.

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