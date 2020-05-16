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Siyah fasülyenin faydaları neler kabızlığa birebir!

Latin Amerika mutfağının önemli besini siyah fasülye, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı oluyor. Siyah fasülyenin faydalarına gelin birlikte göz atalım!

Siyah fasülyenin faydaları neler kabızlığa birebir!
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İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunan siyah fasülye, pek çok sağlık sorununun çözümünde doğal ilaç görevi görüyor. Depresyondan, kalp krizi ve inme riskine; sindirim sorunlarından, karaciğeri temizlemeye faydaları saymakla bitmiyor. İşte siyah fasülyenin daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Vitamin ve mineral deposu

A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içerir. Aynı zamanda yüksek oranda lif içerir.

Kabızlığa birebir

Yapılan araştırmalara göre, siyah fasulye sindirim sistemini rahatlatır. Nohut ve mercimek gibi bakliyatlara oranlara sindirimi daha kolaydır. Kabızlığı önler. Sindirim sisteminin yanında kolon sağlığını da korur.

Depresyon ve stresi önlüyor

Siyah fasülye üzerine yapılan araştırmalar sinir sistemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Siyah fasülye tüketenlerin depresyon ve stres gibi ruh hastalıklarına karşı direncinin arttığı kanıtlanmıştır.

Uzun süre tok tutar, kilo verdirir

Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturur, uzun süre tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermeye yardım eder.

Karaciğeri temizliyor

Siyah fasülye çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu önler ve tümör büyüme oranını azaltır.

Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor

Kardiyovasküler yani kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

 

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