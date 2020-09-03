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Oyuncu Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu açıkladı!

Hamile olduğu söylentileri ortaya atılan Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Kız bebek bekleyen Uzerli, bebeğin babasını açıklamadı.

Oyuncu Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu açıkladı!
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"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle Türkiye'de ve dünyada geniş kitlelerce tanınan oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncunun bir kız bebek daha beklediği iddialar arasındaydı. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi.

Bebeğinin babasından bahsetmedi

TV100'de yer alan habere göre: Hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt veren Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Başarılı oyuncu Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti. Berlin'de yaşayan ünlü oyuncu, son olarak Berlin'de bir kafe açmıştı.

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