Baci Di Dama (İtalyan kurabiyesi) nasıl yapılır kıyır kıyır lezzet!

Akdeniz'in en zengin mutfaklarından olan İtalya'nın tüm dünyada tanınan tatlarından baci di dama kurabiyesini sizin için araştırdık. İtalyanca'da 'kadın öpücüğü' anlamına gelen baci di dama, kıyır kıyır, gevrek mi gevrek, tadına doyamayacağınız türden bir kurabiye. Fındıklı ya da bademli versiyonlarıyla tüketilen bu kurabiye favori lezzetleriniz arasında yerini alacak. İşte baci di dama İtalyan kurabiyesi tarifi...

Malzemeler:

150 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)

150 gram toz şeker

150 gram toz fındık

130 gram un

1/2 çay kaşığı tuz

90 gram çikolata

90 gram krema

Yapılış aşaması:

Tereyağını ve şekeri krema kıvamı alana kadar çırpın. Un, toz fındık ve tuzu karışıma yedirin. Streç filme sarıp 1 saat buzdolabında dinlendirin. Fırın tepsinize yağlı kağıdı serin. Karışımdan beşer gramlık parçalar ayırın (teraziniz yoksa fındık büyüklüğünde toplar yapın), tepsinize dizin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 14-15 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Ganaj için kremayı ısıtın ancak kaynatmayın. Çikolatayı eritebilecek sıcaklığa gelince çikolata ile karıştırın ve soğumaya bırakın. Ganajı, kurabiyelerin yarısının tabanına sürün ve geri kalanları da üzerlerine kapatın. Afiyet Olsun.