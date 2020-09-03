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Seray Kaya kimdir vertigo hastalığına yakalandığını açıkladı!

Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boynundaki boyunluğun sebebinin 'vertigo' hastalığı olduğunu açıkladı.

Seray Kaya kimdir vertigo hastalığına yakalandığını açıkladı!
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Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak "vertigo" hastalığına yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Seray Kaya hayranlarına geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

"Beni bir sal vertigo"

Kaya, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafına "Beni bir sal vertigo" notuyla vertigo hastalığına yakalandığını duyurdu.

"Daha önce iki defa yaşadım"

Güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Vertigo rahatsızlığımla ilgili harika mesajlar aldım. Herkes muhteşem önerilerde bulunmuş, çok teşekkür ederim. Tabii üzüleceğinizi düşünmemiştim. Endişelenmeyin, çok iyiyim. Bunu daha önce iki defa yaşadım. Meşhur kristalleri yerine oturttuktan sonra kendime geliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vertigo nedir?

Vertigo bir rotasyon hareketidir. Bu durum, eşyaların hastanın etrafında bir eksen çevresinde dönüyor hissi veya gözler kapalı iken hastanın eşyalar etrafında dönüyormuş hissi olarak da tarif edilebilir. Vertigo bir hareket halisünasyonudur ve olmayan bir hareketin algılanmasıdır. Vertigo, başlı başına bir hastalık değildir ancak pek çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Tahminlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ile 10'u vertigoyla tanışmış durumdadır.

Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

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