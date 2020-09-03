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Süt reçeli nasıl yapılır malzemeler nelerdir

Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi nedir? Kahvaltıda bu doğal lezzete çocuklar da bayılacak.

Süt reçeli nasıl yapılır malzemeler nelerdir
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Çikolataya savaş açıyoruz. Size doğal mı doğal bir o kadar da lezzetli süt reçeli yapmaya karar verdik. Peki süt reçeli için malzemeler nelerdir? Süt reçeli nasıl yapılır? İşte size kolayca yapabileceğiniz süt reçeli tarifi...

MALZEMELER

1 litre inek sütü (tam yağlı)
1 su bardağı toz şeker
1 adet vanilya çubuğu
1 silme çay kaşığı karbonat

PÜF NOKTASI 

Pastörize olmayan emin olduğunuz yerden temin edilmiş taze inek sütü kullandığınız takdirde reçel daha kısa sürede kıvam alacaktır.Karbonat eklediğiniz an süt köpürmeye başlayacağı için; süt seviyesinin üzerinde epey boşluk kalacak büyüklükte bir tencere kullanmanız önerilir.Çubuk vanilya kullanmadan da reçel yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

Tam yağlı inek sütü, toz şeker ve vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın. Kısık ateş üzerinde tahta bir kaşık yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Asıl macera şimdi başlıyor. Süt göz göz olup, kaynamaya başladığında karbonatı katıp ocağın altını daha da kısın. Karbonat sütü kabartacak karıştırdıkça sönecektir. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin.  Vanilya çubuğunu tencereden alın. Çok uzun süre ara vermeden, sürekli karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri aralarda alıp temizleyin. Sürenin sonunda rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın. Parlaklık kazanması ve pürüzsüz bir kıvam alması için son bir kez çırptıktan sonra temiz-kuru bir kavanoza boşaltın.  Reçel soğuduktan sonra kapağını dikkatli bir şekilde kapatıp buzdolabında muhafaza edin.

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