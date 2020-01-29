Nusret Gökçe Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Türkiye'deki restoranlarının bir günlük gelirini depremzedelere bağışlayacağını söyledi. Bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Gökçe, göndereceği net ücretin 1 milyon 22 bin Tl olduğunu söyledi.

5 restoranının 1 günlük cirosunu bağışladı!

41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası Türkiye'nin dört bir yanından yardım kampanyaları başlatıldı. Yardım kampanyasına katılan ünlü isimlerden bir tanesi de Salt Bea hareketiyle ünlenen sosyete kasabı Nusret Gökçe oldu. Ünlü kasap Nusret Gökçe ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 5 restoranının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere göndereceğini söyledi.

1 milyon 22 bin Tl gönderecek

Bugün Instagram hesabından yıllar önce bulaşıkçılık yaptığı günlerden bir fotoğraf paylaşan Nusret Gökçe, dün dükkanlarının 1 milyon 22 bin TL ciro yaptığını duyurdu. Gökçe açıkladığı tüm miktarı deprem sonrası dışarıdan kalan vatandaşlarımıza gönderecek.