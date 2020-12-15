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Kadayıf dolması nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!

Kadayıf dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çıtır çıtır bir lezzet olan kadayıf dolmasının bu tarifine bayılacaksınız. İşte kadayıf dolması tarifi...

Kadayıf dolması nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!
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Erzurum yöresinden kadayıf dolması tarifini bugünkü tatlı tarifimiz olarak seçtik. Dışı çıtır çıtır içinde enfes ceviziyle hayran kalacağınız bu lezzetin yapılışı düşündüğünüzden daha kolay. Şerbetli tatlı severlerin favorilerinden olan kadayıf tatlısını evde denemelisiniz. Peki kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis kadayıf tatlısı tarifi...

Malzemeler:

300 gram taze tel kadayıf
1 su bardağı kırılmış ceviz

Bulamak için;

3 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım paket vanilya

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı:

İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı elimiz ile biraz ayırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz. Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz. Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz. 3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun. 

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