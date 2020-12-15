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Perde pilavı nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Bugün geleneksel lezzetlerimizden perde pilavını elmaelma.com okurlarıyla buluşturuyoruz. Şahane perde pilavı tarifini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz...

Perde pilavı nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!
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Perde pilavı, Siirt'in meşhur misafir yemeklerindendir. Pek çok kişinin severek tükettiği perde pilavını siz de evde yapabilirsiniz. İçerisindeki zengin malzemeler sayesinde tadına doyum olmaz bir yemek olan perde pilavının yapılışı da pratik. Perde pilavını porsiyonluk olarak da deneyebilirsiniz. İşte muhteşem perde pilavı tarifi...

Malzemeler:

2 kaşık sıvıyağ
Su

Pilav için:

1 kase tavuk göğsü
2 bardak pirinç
2 kaşık tereyağı
3 bardak tavuk suyu
1 bardak tuzsuz badem
1 kaşık kuş üzümü
1 kaşık dolmalık fıstık
Tuz
Karabiber

Nasıl yapılır?

Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin. Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Afiyet olsun.

 

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