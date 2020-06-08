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Keçiboynuzunun faydaları neler tam bir E vitamini deposu!

Geçmişten günümüze büyüklerimizin yatmadan önce veya her sabah bir tatlı kaşığı yedirmeye çalıştıkları keçiboynuzunun hiç bilmediğiniz faydaları...

Keçiboynuzunun faydaları neler tam bir E vitamini deposu!
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Büyüklerimizin her sabah aç karnına veya yatmadan önce bir tatlı kaşığı yedirmeye çalıştıkları keçiboynuzu pekmezini sizlere artık yedirtecek bir kaç tane mucizevi faydalarını derledik. Bakın aslında keçiboynuzu yaşamı şekillendiriyormuşta haberimiz yokmuş...

İlk olarak sigara tiryakileri bu madde tam olarak sizlik;

Keçiboynuzunun balgam söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Genellikle hastalandığınızda bu etkiyi kimyasal ilaçlarla yapmak yerine bir tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi ile veya keçiboynuzunun kendisiyle yapabilirsiniz... Aynı zamanda bronşiti olanlar için de oldukça fayda sağlamaktadır, sigara tiryakisi olanlar keçi boynuzunu kesinlikle tüketmelisiniz bu sizede oldukça iyi gelmektedir. Düzenli olarak tüketiminizin sonucunda göğüsünüzü rahatlatmakla beraber göğüs darlığına da iyi gelmektedir.

Keçiboynuzu E vitamini deposu!

Keçiboynuzunun içerisinde bolca barındıran E vitamini, öksürüğe ve ilerleyen yaşlarda ris altına alan kemik erimesine oldukça yarar sağlamaktadır.Kan değerleriniz eğerki çok düşükse düzenli olarak keçiboynuzu tüketiminizde normal düzeye gelebilirsiniz.

Kanser tehlikesinin önüne de geçiyor!

Çağımızın hastalığı olan insanların korkulu rüyası akciğer kanserinin önüne geçerek riski azaltma gücüne de sahip. Kesinlikle düzenli olarak tüketmelisiniz! Aynı zamanda eğerki iş ortamınızda radyasyon bulunuyorsa vücudunuzdan radyasyon atma gibi bir özelliğe de sahip. Eğerki bağırsak enfeksiyonu gibi rahtsızlıklarınız varsa bağırsak mide gibi saplık problemlerinde oldukça etkilidir. Mide şişkinliğine oldukça iyi gelen keçiboynuzunu düzenli olarak tüketmenizi öneriyoruz.

 

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