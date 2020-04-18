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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen isyan etti!

Gülben Ergen eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören oğlunu kaybetmesinin ardından sosyal medyadan gelen çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen isyan etti!
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Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın dün hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ardından birçok ünlü isim Şallı'ya taziye mesajı yolladı. Şallı'ya gelen taziye mesajlarının yanı sıra akılalmaz çirkin yorumlar yapanlar da vardı.  Sanatçı Gülben Ergen çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı. Ergen'in paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı. 

 Şallı'ya destek Gülben'den geldi

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.

İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:

Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen isyan etti!

 

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