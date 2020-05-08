Nasıra ne iyi gelir ponza taşını deneyin!

Ayak nasırı özellikle, gün içerisinde çok fazla yürüyen veya ayakta duran insanlarda, ayakların sürekli olarak ayakkabı içerisinde beklemesine bağlı olarak birtakım cilt hastalıkları görülüyor. Bunlar arasında en yaygın görülenlerden bir tanesi olan ayak nasırları, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar ile ayak arasında oluşan sürtünme, ezilme ve benzeri nedenlerden kaynaklı ortaya çıkar. Peki nasırı gideren doğal yöntemler neler? Detaylar haberimizde...

Ayağınızı sık sık sıcak suya sokun

Nasırı gidermek için öncelikle ayağınızdaki ölü ve sert ayak derisinden kurtulmak için ise ayaklarınızı sık sık sıcak suya sokmayı deneyebilirsiniz.

Ponza taşı ya da ayak törpüsü

Ayaklarınızdaki derinin yenilenmesi için ilk önce ölü deri hücreleri ve sertliklerden kurtulmanız gerekiyor. Bu yüzden sertleşmiş bölgelere ponza taşı ya da törpü uygulayarak cildin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi içindeki maddeler nasırın sertleşmiş düzeyini tedavi eder. Bu yöntemi düzenli kullanarak nasırlarınızdan kurtulabilirsiniz. Elma sirkesini pamuk topu ile ıslatın ve topukta nasır olan bölge üzerine koyun. Pamuklu topu bant ile kapatın ve gece boyunca bekletin. Sabah ölü cildi pomza taşı ile ovalayın. Bu işlemi nasır ortadan kaybolana kadar her gün tekrar etmelisiniz.

Tabanlıklar

Ayakkabına özel bir tabanlık yerleştirerek ayaklarının daha az yorulmasını sağlarken aynı zamanda ayak derinin de aşınmasını önleyebilirsin.

Muz peelingi

Severek tükettiğiniz bir meyve olan muzu yedikten sonra çöpe atmak yerine peeling olarak kullanabilirsiniz. Muzun kabuğu ile kullanım yapmanız yeterli olacaktır. Bu yöntem nasır tedavisinde de tercih edilen bir yöntemdir.

İlaç tedavisi

İlerleyen ve acı veren nasırlar için ise bir uzmana başvurarak ilaç tedavisi görmeniz gerekmektedir.