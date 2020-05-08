search menu
search
close

Yoğurtlu irmik köftesi nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Ramazan'ın 15. günü için iftar sofralarınızda yapabileceğiniz yoğurtlu irmik köftesi tarifini paylaştık. İşte tadına doyamayacağınız irmik köftesi tarifi...

Yoğurtlu irmik köftesi nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
-A A+

Köfteyi irmikle yoğurup yapacağınız, şahane bir yoğurtlu irmik köftesi tarifi hazırladık. Hem doyurucu hem de lezzetli bu tarif, parmaklarınızı yedirecek türden. Peki şahane yoğurtlu irmik köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla yoğurtlu irmik köftesi tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

400 gr kıyma
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 soğan
3 diş sarımsak
Tuz
Kırmızı toz biber
Kimyon
3 çay kaşığı karabiber

Peynirli sos için:

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım çay bardağı krema
2 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba kıymayı alın. Yoğurt, irmik, rendelenmiş soğan ve dövülmüş sarımsakları ekleyin. Karabiber, kırmızıbiber, kimyon ve tuzu ekleyin. İyice yoğurup 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlendirilmiş köfte harcından ufak parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Izgara ya da yapışmaz yüzeyli tavada orta ateşte pişirin. Sos için, sos tenceresinde tereyağını eritin. Parmesan peynirini ekleyin ve sürekli karıştırın. Eriyince krema ve karabiberi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Köftelerin üzerine gezdirip servis yapın. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pratik tatlı arayanlara: Kolay etimek tatlısı Pratik tatlı arayanlara: Kolay etimek tatlısı
Tatlı
Serel Yereli'den olay paylaşım! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Serel Yereli'den olay paylaşım! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü sunucunun koronovirüs olduktan sonraki değişimi sevenlerini üzdü!
Ünlü sunucunun koronovirüs olduktan sonraki değişimi sevenlerini üzdü!
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Rus sporcunun Instagram paylaşımları beğeni butonunu çökertti!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları beğeni butonunu çökertti!
Fahriye, gülücükler saçtığı ev pozunu paylaştı! Instagram yıkıldı!
Fahriye, gülücükler saçtığı ev pozunu paylaştı! Instagram yıkıldı!
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Önceki Haberler
Ayaktaki nasırı anında gideren doğal yöntemler!
Ayaktaki nasırı anında gideren doğal yöntemler!
"Eşcinselim" dedi, neden evlendiğini anlattı!
"Eşcinselim" dedi, neden evlendiğini anlattı!
Cilde bulaşan saç boyasını çıkarmanın yolu burada!
Cilde bulaşan saç boyasını çıkarmanın yolu burada!
Tatil hatırasını paylaşan Serenay, doğal haliyle mest etti!
Tatil hatırasını paylaşan Serenay, doğal haliyle mest etti!
Karaciğerdeki tüm toksinleri temizliyor!
Karaciğerdeki tüm toksinleri temizliyor!
Bu maske yüzdeki lekeleri gideriyor!
Bu maske yüzdeki lekeleri gideriyor!
Selülitin çözümü burada: İğneli lipoliz
Selülitin çözümü burada: İğneli lipoliz
Ameliyatsız varis tedavisi arıyorsanız buraya dikkat!
Ameliyatsız varis tedavisi arıyorsanız buraya dikkat!
Yorumlar