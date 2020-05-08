Yoğurtlu irmik köftesi nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Köfteyi irmikle yoğurup yapacağınız, şahane bir yoğurtlu irmik köftesi tarifi hazırladık. Hem doyurucu hem de lezzetli bu tarif, parmaklarınızı yedirecek türden. Peki şahane yoğurtlu irmik köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla yoğurtlu irmik köftesi tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 soğan

3 diş sarımsak

Tuz

Kırmızı toz biber

Kimyon

3 çay kaşığı karabiber

Peynirli sos için:

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım çay bardağı krema

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba kıymayı alın. Yoğurt, irmik, rendelenmiş soğan ve dövülmüş sarımsakları ekleyin. Karabiber, kırmızıbiber, kimyon ve tuzu ekleyin. İyice yoğurup 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlendirilmiş köfte harcından ufak parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Izgara ya da yapışmaz yüzeyli tavada orta ateşte pişirin. Sos için, sos tenceresinde tereyağını eritin. Parmesan peynirini ekleyin ve sürekli karıştırın. Eriyince krema ve karabiberi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Köftelerin üzerine gezdirip servis yapın. Afiyet olsun...