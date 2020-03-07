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Okan Bayülgen'in kızı İstanbul yıllar sonra görüntülendi

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'den olan kızı İstanbul, bebekliğinden beri ilk kez görüntülendi.

Okan Bayülgen'in kızı İstanbul yıllar sonra görüntülendi
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Ünlü sunucu Okan Bayülgen, 10 yaşındaki kızı İstanbul ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerden rahatsız olan Bayülgen hızlı adımlarla uzaklaştı. 

Baba kız sinama keyfi yaparken yakalandı 

Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Bayülgen, mekandan hızlıca ayrılıp, soruları yanıtsız bıraktı. Okan Bayülgen ile kızı İstanbul mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptılar.

Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

 

Okan Bayülgen kimdir? 

 23 Mart 1964 İstanbul doğumludur. Hukuk ve gazetecilik eğitimi almış bir baba olan Ümit Bayülgen ile ressam olan bir annenin oğlu olarak doğmuştur. 1970'te anne ve babası boşanmış olan Bayülgen'in annesi İsmet Görgün ile evlenmişti. Daha sonra İsmet Görgün onu nüfusuna geçirmek isteyince soyadı farkında olmadan Görgün olarak değişmiştir; ama kendi isteğiyle mahkemeye başvurmuş ve babası olan Ümit Bayülgen'in soyadını tekrar almıştır. Ayrıca Ümit Bayülgen de ikinci defa evlenmiştir ve Okan Bayülgen'in babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır. Aynı zamanda anne tarafından, Elmalılı Hamdi Yazır'ın torunudur.

Bayülgen, eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başladı. Altı yaşındayken yatılı okula verildi. Şişli 19 Mayıs İlkokulu'ndan mezun olup Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Okuldaki öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilendi. Okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün; onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesi'ndeki altı yılından sonra Bodrum Lisesi'e kaydoldu. Fakat oradan Şişli Lisesi'ne geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı. Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

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