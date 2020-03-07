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Zengo'nun galasında Yasemin Sakallıoğlu'nu makyajlı görenler tanıyamadı

İlk filmi olan Zengo'nun halk galasına katılan Yasemin Sakallıoğlu'nun makyajlı halini görenler tanıyamadı

Zengo'nun galasında Yasemin Sakallıoğlu'nu makyajlı görenler tanıyamadı
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Annesinin kendisine verdiği evlilik tüyolarını çektiği komik videolarla anlatarak fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi Zengo, dün vizyona girdi. Dün akşam halk galasına katılan Sakallıoğlu'nun makyajlı hali ise sosyal medyada gündem oldu. Makyajlı görmeye alışık olmadığımız ünlü fenomen bu hali ile hayranlarından tam not aldı. 

20 ayda tamamlandı 

Sakallıoğlu'nun yanı sıra oyunculardan Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'un katıldığı gösterim, Mall Of Istanbul'da yapıldı. Ekip gösterim öncesinde takipçileriyle buluştu. Takipçileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen ekip, filmin tam 20 ayda tamamlandığını söyledi. 

''Beni bu günlere halk getirdi''

Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Zengo'nun galasında Yasemin Sakallıoğlu'nu makyajlı görenler tanıyamadı

Makyajlı hali çok beğenildi 

Genellikle takipçilerinin makyajsız görmeye alışık olduğu Yasemin Sakallıoğlu bu sefer de ilk filminin galasında makyajlı bir şekilde takipçileriyle buluştu. Sakallıoğlu'nun makyajlı halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. Galadan önce Instagram hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Şey diyormuşum estetik yaptırmışım niye söylemiyorsunuz?" diyerek espri yaptı. 

 

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