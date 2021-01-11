Okan Karacan kimdir koronavirüse yakalanan oyuncu hastaneye kaldırıldı

Verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüse yakalandı. Evde tedavi gören ünlü isim, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

"Allahım beni çocuklarıma bağışlasın"

44 yaşındaki oyuncu, ambulans eşliğinde hastaneye giderken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ağzında solunum cihazı olan Karacan, paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı.

Okan Karacan kimdir?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul ili Şişli'de bulunan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. 1994 yılında İstanbul liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. ÜniversiteyeEskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde başladı. Daha sonra 2001 yılındaİstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümünü kazandı ve 8 yılda sindire sindire bitirdi.

Birçok çocuk Tiyatrosu'nda görev aldı. 2002 yılında ilk Büyük oyununu Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda oynadı. Ardından "Hadi Çaman" tiyatrosu, BKM ve Uygur Kardeşler'de görev aldı.

1995 yılında mağazacılık ve turizm üzerine işler yaptı. Sonra "Sinevizyon" programında program asistanı olarak medyada çalışmaya başladı. Show Tv'de "şakamatik", Kanald'de "Taksi" ve "Çocuktan Al Haberi", Atv'de "Sakarazi" ve 2000 yılı yılbaşı özel eğlencesi, TRT'de "Sayısal Gece" çekilişleri ve sabah kuşağında "Günbe Gün", Fox tv'de "Oyun Bozan", Star Tv'de "Kabere Kabere" adındaki programlarda görev almıştır.

1999 - 2003 yılları arasında Best Tv'de "Sabah Neşesi" adlı programı yaptı. Best Fm'de "Gamlıbaykuş" ve Alem Fm'de "Karacan OnAir" programlarıyla radyoculuk yaptı.

Okan Karacan, 2007 yılında "Buzda Dans" ve "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programlarının yapımcılığını üstlenmiştir. Sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

145 kiloya kadar çıkan Okan Karacan, 5,5 ayda 50 Kilo vererek 95 kiloya indi. Okan Karacan'ın yurt dışında faaliyet gösteren "Karacan Artistik Hizmetler" adıyla hizmet veren bir yapım şirketi vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında sunuculuk yapmaktadır.

Okan Karacan, iç mimar Zeynep Kadıoğlu ile evlidir.

2014 yılının ocak ayında vizyona giren ve filmin yapımcısı Faruk Aksoy olan "Çılgın Dersane 3" sinema filminde Duygu Çetinkaya, Paşhan Yılmazel, Boğaç Aksoy, Serenay Aktaş ile başrolleri paylaştı. Sibel Tüzün de bu filmde konuk oyuncu olarak oynadı.