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4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı

2018 yılında Arda Turan'la nikah masasına oturan ve 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktorundan onay bekliyor.

4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı
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2018 yılında Arda Turan'la nikah masasına oturan ve 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktorundan onay bekliyor.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

"BEBEK İÇİN BEKLEMEYECEĞİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, iki erkek bebeği olan ve gönlünden kız çocuk geçen Turan, daha önce yaptığı bir açıklamada "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuşmuştu.

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