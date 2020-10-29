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Badem göz estetiği nasıl yapılır bakışlarınız anlam kazanacak!

Son yıllarda oldukça popüler olan badem göz ameliyatı hakkında merak ettiklerinizi yazımızdan okuyabilirsiniz. İşte badem göz estetiği hakkında bilinmeyenler!

Badem göz estetiği nasıl yapılır bakışlarınız anlam kazanacak!
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Badem göz estetiği nedir? Badem göz ameliyatı kimlere yapılır? Badem göz estetiği hangi yöntemlerle uygulanır? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan YÜZER'den öğrendik. 

Son yıllarda oldukça popüler

Gözlerimiz, duygu durumlarımızı ve anlatmak istediklerimizi ifade eden, iletişimimizde kolaylaştırıcı bir etki taşıyan ve özgüvenimiz adına en büyük önemi taşıyan vücut bölgelerimizden biridir. Badem göz estetiği bu noktada son yıllarda oldukça merak konusu olmuştur. 

Badem göz estetiği nedir ?

Özellikle, gözlerin  bölgesinde daha çok öne çıkmasını sağlam, yüz bölgesinde estetik görüntüyü tamamlamak, gözleri daha iri göstererek yüz ile orantılı gözükmesini sağlayacak, tıbbi bir işlemdir badem göz estetiği.  Son yıllarda artan popüleritesi ile çokça kişinin başvurduğu badem göz estetiği, temel olarak, gözlerin hafif yukarı çekilerek, bakışlara derin bir anlam kazandırılmasını sağlama işlemidir. 

Badem göz estetiği kimlere uygulanabilir ?

Gözün yanlardan kaldırılarak daha büyük ve görkemli bir görünüşe sahip olması amacıyla yapılan badem göz estetiği, prensiplerimiz ile birleştirilerek kişiye özel olarak uygulanır. Gözün bu istenen görüntüsünün kişinin yüz yapısına uygun olduğu hekim görüşü ile sabitlenirse, operasyon için bir engel kalmayacaktır. Bunların dışında badem göz estetiği,18 yaşını doldurmuş olan,Cerrahi müdahale sebebiyle ortaya çıkacak bir soruna sahip olmayan,Bölgesel uyuşturma yapılmakla birlikte hasta anestezi ilacı etkilerinden dolayı oluşabilecek bir alerjiye sahip olmayan,Badem göz ameliyatı sonrasında elde edilecek göz yapısının yüz yapısına uygun olduğu,Göz kapaklarının açılmaması, kapanmaması veya yarım açılıp kapanması gibi sağlık sorunlarını gidermek isteyen tüm kişilerde uygulanabilir.

Badem göz estetiği hangi yöntemlerle yapılır ?

Badem göz estetiği, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak yapılabilmektedir. Burada, kişinin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulurken, hekim görüşü de büyük önem taşımaktadır.Ameliyatsız olarak, Prexr cihazı ile uyguladığımız operasyonlar ve ip yöntemi ile uygulamalar mevcuttur.Ameliyat ile yaptığımız uygulamalar, son anestezi olmadan gerçekleştirebildiğimiz uygulamalar ile, ihtiyacı giderek düşmekte ve gerekli görüldüğü takdirde uygulanmaktadır.

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