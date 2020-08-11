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Oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser ile boşanıyor!

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, daha önce kendisini aldattığı öne sürülen 4 yıllık eşi Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanıyor.

Oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser ile boşanıyor!
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'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanma kararı aldı.

Boşanma dilekçesini paylaştı

2016 yılında evlenen Damla Ersubaşı, 2017 yılında ilk kızı Zehra'yı kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle ortak paylaşım yapan Ersubaşı'nın açıklamasında "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" denildi. Ersubaşı, boşanma dilekçesini paylaştığı gönderisini yorumlara kapattı.

İhaneti affetmişti

Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu eşiyle olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı. Mustafa Can Keser, Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

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