Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi!

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in doğum gününde Instagram’dan yanyana oldukları fotoğrafı paylaşmış, fotoğrafa yazdığı “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim” sözler üzerine aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu çıkan haberlere ilk kez tepki gösterdi.

"Herkes kendi namus kavramını değiştirsin"

Türkay, “Yayınlanan kare samimi değildi. Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin” dedi. Türkay, iki gündür böbrek kumu döktüğünü de söyledi.

Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Turkay'ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize'lidir. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Tuvana Türkay ilk olarak Ayrılık dizisinde Kevok olarak karşımıza çıktı. Bizans Oyunları filminin Ayçörek’i olarak sevilen genç oyuncu ağırlığı sinema filmlerine verdi. Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Ekrana ilk kez 2009 yılında bir TV dizisi ile geldi. İlk sinema projesini ise 2015 yılında deneyimledi. Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminde Ayçörek karakterine hayat veren Türkay bu karakterle çok sevildi. Genç oyuncu aynı yıl iki sinema filmi daha çekti. En Güzeli, Güvercin Uçuverdi, Olanlar Oldu fimlerinde peş peşe rol aldı. Ardından Oyunbozan ile dizi dünyasına dönen Turkay ara vermeden sinema projelerine de devam etti. Güzelliği ve değişimi ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.