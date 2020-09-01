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Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu!

Oyuncu Demet Evgar, babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti. Babaannesinin Manisa'daki cenaze törenine katılan Demet Evgar, gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu!
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Oyuncu Demet Evgar, bir süredir hastanede tedavi altında olan babaannesi Sabahat Evgar'ı hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenazesine hazır bulunan Evgar, 'sevgilim' dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sırasında da ön safta yer aldı.

Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi

Manisalı oyuncu Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar (88) son yolculuğuna uğurlandı. Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Evgar için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

Gözyaşlarına boğuldu

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu. Helallik istendiği zaman elini kalbinin üzerine koyan Demet Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Kaynak: İHA

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