Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı

Güldür Güldür oyuncularından Ecem Erkek 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Yüce Armağan Erkek'ten tek celsede boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.
Anlaşmalı olarak boşandılar
Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Çift Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı olarak boşandılar.
Taraflar, talepte bulunmadı
Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.