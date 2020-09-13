Oyuncu Halil Kumova'nın koronavirüs sebebiyle öldüğü ortaya çıktı!

Film çekimleri dolayısıyla Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kumova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı. Ölüm haberinin ardından setteki diğer çalışan ve oyunculara yapılan koronavirüs testlerinde 4'ü daha pozitif çıktı.

4 çalışanın daha testi pozitif çıktı

Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, "Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova'nın vefat nedeni "şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid-19 olası vaka" şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid-19 test sonucum Negatif olarak çıkmıştır" bilgisini verdi.

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki 4 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat'ında İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA