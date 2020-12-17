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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor beğenirse 2021'de beyaz perdede olacak!

Diva lakabıyla bilinen sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bülent Ersoy, senaryoyu beğenirse 2021 sonbaharında beyazperdede olacak.

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor beğenirse 2021'de beyaz perdede olacak!
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Diva lakabıyla bilinen sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bir yapım şirketi, Ersoy'un hayatı için açık çek sundu.Eğer Bülent Ersoy beğenirse 2021 sonbaharında beyazperdede olacak.Daha sonra da Bülent Ersoy’un hayatının 13 bölümlük belgeseli çekilecek.

Bülent Ersoy, kürk bağışını reddeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni vasiyetinden çıkardı

Ersoy, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almasıyla gündeme gelmişti. Gazetecilere toplam değeri 2,5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.

''Çok yüklü bir bağışı kaybettiler'' 

Ersoy, "Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfına ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. O’nlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler’’ demişti.

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